‘CIA, savaş başlamadan önce Zelenskiy'e suikast uyarısında bulundu’

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü’nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i Rusya'nın kendisine yönelik suikast planından haberdar etmek için Kiev'e gittiği belirtildi.

Yazar Chris Whipple yakında yayımlanacak The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House (Hayatının Mücadelesi: Joe Biden'ın Beyaz Saray'ının İçinden) kitabında, Zelenskiy'nin ABD'li yetkililerin Moskova'nın yakında II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kara istilasını başlatacağı uyarılarını kamuoyu önünde göz ardı ettiği sırada, CIA Direktörü Bill Burns'ten hayatına yönelik tehdit hakkında gizli bir bilgilendirme aldığını bildiriyor.

The Independent'ta yer alan habere göre, Biden yönetiminin Rusya'nın planlarını gazetecilere ve yabancı devletlere sürekli ifşa etmesi epey sıradışıydı çünkü ABD'li yetkililer istihbaratı nadiren kamuoyuyla paylaşır. Zelenskiy'nin ABD'nin uyarılarına karşı tepkisiyse onları geri çevirmek ve ABD'nin panik oluşmasını ve Ukrayna ekonomisinin kötü etkilenmesini riske attığını öne sürmek olmuştu.

Ancak kitabının The Independent tarafından elde edilen bir kopyasında Whipple, Burns'ün Kiev'e "Zelenskiy’i gerçeklerle yüzleştirmek için" gittiğini söylüyor.

Biden'ın, ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi olan CIA direktörünü, Zelenskiy’e "Rus komplolarının kesin ayrıntılarını" sağlamakla görevlendirdiğini belirtiyor.

Whipple, "Bu durum Zelenskiy'nin hemen dikkatini çekti. Bu haber karşısında şaşırdı ve aklı başına geldi" diye yazıyor.

Ukraynalı yetkililer, Zelenskiy'nin savaşın başladığı geçen şubattan bu yana Rus güçleri tarafından düzenlenen 12'den fazla farklı saldırı girişiminden kurtulduğunu söylüyor.

Whipple'a göre bu başarı öykülerinden en az ikisi, Burns'ün Kiev ziyareti sırasında paylaştığı ABD istihbaratı sayesinde gerçekleşti:

"İstihbarat o kadar ayrıntılıydı ki Zelenskiy'nin güvenlik güçlerinin Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı'nın hayatına yönelik iki ayrı girişimini engellemesini sağlayacaktı."