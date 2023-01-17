Çavuşoğlu’ndan Rojava mesajı: ABD ve Rusya verdiği sözleri tutmadı

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“Karşılıklı yatırımların artması konusunda birlikte çalışacağız. İran'da 200'e yakın firmamız var bu firmaların karşılaştığı sorunların aşılması için temaslarımız var. Bunları da ele aldık” diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İran'da üretim kapasitesinin artırılması için neler yapabileceğimizi görüştük. Turizmde sayı bakımından pandemi öncesi döneme döndük, hatta aştık. Havayollarımız karşılıklı olarak haftada 2-3 sefer gerçekleştiriyor.”

Çavuşoğlu, “Ortak gündemlerimizden biri de terörle mücadeleydi. PKK tehdidinin ortadan kaldırılması için biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Maalesef PKK'nın İran tarafında da bir mevcudiyeti var. Bizim Kürt kardeşlerimizle teröristleri ayırt edip, teröristlerle mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

İran’a yönelik yaptırımların doğru olmadığını savunan Türkiye Dışişleri Bakanı, “Yine Irak'ı ve Ukrayna'yı değerlendirdik. Afganistan ve eğitim yasağı konusunda ve Filistin konusunda hemfikiriz. Komşu ve kardeş ülke ile ortak fikirde olmak bizim için önemli” şeklinde konuştu.

SURİYE İLE 3'LÜ GÖRÜŞMELER

Suriye meselesinin ele alındığını da söyleyen Çavuşoğlu, “Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim önceliğimizdir, bunu güçlü bir şekilde destekliyoruz. 11 yıldır devam eden bir savaş var. Bu konuda önemli adımlar attık. Artık sonuç odaklı adımların atılması lazım. Bu konuda rejimle 3'lü bir toplantı gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte Dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapılması planlanıyor. Bu toplantılar yapıldıktan sonra da öncesinde de biz İran'ı da bilgilendirdik” dedi.

"IRAK İLE İLGİLİ BÖLGESEL SAHİPLENME ÖNEMLİ"

Çavuşoğlu, “Bugünkü görüşmelerimizde İran'ın da bu sürece katkısının önemli olduğunu vurguladık. Yakın işbirliği içinde çalışacağız. Astana formatında İran ile yakın işbirliğimiz devam edecek. Irak'ın istikrarı için de önemli katkı sağlayabileceğimizi dile getirdik” diyerek, şunları dile getirdi:

“Irak'la ilgili bölgesel sahiplenme önemli. Başka ülkelerin yönlendirmesi ile adım atmaya gerek yok. Irak'ta bir sorun varsa bu bizim sorunumuz. İran'daki sorun bizim sorunumuzdur. Batılı ülkelerin bizi bir araya getirmeye çalışması doğru bir yaklaşım değil.”

Çavuşoğlu, “Maalesef savaşın etkisiyle Suriye içinde teröristler bulunmaz bir fırsat yani boşluk oluştu. Teröristler Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölücü faaliyetlerini artırdı. Suriye'de PKK ve YPG'nin amacı belli. Bazı ülkelerin desteği ile Suriye'yi bölüp bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bir terör koridoru oluşturmak istediler biz hem DAEŞ hem PKK'ya operasyonlarımızla bu planları öldürdük” diye konuştu.

Ayrıca, “Tel Rıfat-Münbiç bölgesinde ve Fırat'ın doğusunda PKK mevcudiyeti artıyor. Biz bunları hedef alıyoruz” diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Oradaki sivillere bir zulüm söz konusu. Irak'ta da aynısını yapıyorlar. Suriye'ye dönecek olursak bu teröristlerin buradan temizlenmesi gerekiyor. ABD ve Rusya bu konuda verdikleri sözleri tutmadılar. Teröristler buradan temizlenmedi, ülkemize yönelik saldırılar sürüyor. Teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.”

İsveç’in başkenti Stockholm’deki eyleme ilişkin İsveç savcısının “Soruşturmaya gerek yok” açıklamasına değinen Çavuşoğlu, bu kararı “absürt” bulduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Hepimiz hukukun üstünlüğünü biliyoruz. Bu gösteriyi kimler yapıyor, teröristler. İsveç'in ahitnameye göre bunlarla mücadele sözü var mı var. İkincisi ifade özgürlüğünden bahsediyorlar. Bu gösteri ırkçılık içeriyor mu evet, nefret suçu içeriyor mu evet. Bu iki suç İsveç'te serbest mi bize bunun cevabını versinler. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın. Bu nefret ve ırkçılık içeren bir eylemdir. Uluslararası hukuka göre suçtur. İsveç bu kelime oyunları ile bizi kandırdığını sanıyorsa kendini aldatır” dedi.