Rusya, AB Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekiliyor

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Duma'nın elektronik veri tabanında yayınlanan belgeye göre Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarındaki dahlinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere Duma'ya gönderdi.

Daha önce Putin'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'yu tasarının Duma'da görüşülmesiyle ilgili resmi temsilcisi olarak görevlendirdiği açıklanmıştı.

26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olarak kalan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna’ya saldırmasından sonra Avrupa ülkelerinin tepkisi ve yaptırımları nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.