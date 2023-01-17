Politika

Belçika Başbakanı: Kürdistan Bölgesi güçlü bir ortağımız

Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelen Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kürdistan Bölgesi'nin Belçika'nın güçlü bir ortağı olduğunu söyledi.
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avrupa Alexander De Croo Mesrur Barzani Belçika WEF Davos

DAVOS (K24)

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin açıklamasına göre, görüşmede ikili ticari ilişkilerin yanı sıra Kürdistan Bölgesi’nin tarım ürünlerinin Belçika ve genel olarak Avrupa pazarlarına ihraç edilmesi ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ile Belçika arasındaki ilişkilerin gelişiminin yanı sıra Irak ve genel olarak bölgenin durumunun ele alındığı görüşmede, taraflar arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi masaya yatırıldı.

Özellikle ticaret alanında Kürdistan tarım ürünlerinin Belçika ve genel olarak Avrupa pazarlarına ihracatına vurgu yapılan görüşmede Başbakan, DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyonun bir parçası olarak Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destekten ötürü Belçika'ya teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümeti arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesinin öneminin altını çizdi.

Belçika Başbakanı ise ülkesi ile Kürdistan Bölgesi arasındaki güçlü ve aktif ilişkilere değinerek, Kürdistan Bölgesi'nin Belçika'nın güçlü bir ortağı olduğunu söyledi.

Görüşmede, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelenin önemine de değinildi.

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