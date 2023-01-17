Irak Cumhurbaşkanı’ndan K24’e: Bağdat ile Erbil arasında çok iyi bir karşılıklı anlayış var

DAVOS (K24)

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Irak federal hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne hakkı olan parayı yakında göndereceğini kaydederek, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde bazı rutin işler dışında bir sıkıntının olmadığını söyledi.

K24’e konuşan Reşid, “Davos zirvesi bizim için ve dünya için önemli, çünkü tartışılan siyasi, ekonomik, insan hakları, demokrasi ve ülkeler arası çatışma gibi konular tüm dünyayı ilgilendiriyor” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı, “Davos'a katılmamız gerekli, biliyorsunuz Irak'ta yeni bir hükümetimiz var, seçimlerden sonra hükümetin kurulması gecikti. Kurulan hükümetin şüphesi bir programı var ve çokça destek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

K24’e konuşan Reşid sözlerini şöyle sürdürdü:

“Irak bütçesinin bir an önce onaylanmasını umuyoruz ki, Irak'ta hizmet sağlamak, su, elektrik ve enerji durumunu iyileştirmek gibi yapmamız gerekenleri yapalım.

Yeniden yapılanma ve siyasi işlerde gerçek bir ortaklık için Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki ilişkinin çok güçlü olması gerektiğine inanıyorum.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Bağdat'a geldiğini görmekten çok mutluyum.

Bağdat ile Erbil arasında çok iyi bir karşılıklı anlayış var. Bütçe anlamında bazı sıkıntılar var. Paranın yakında Kürdistan Bölgesi'ne gönderileceği için mutluyum.”