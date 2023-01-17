Güvenlik Konseyi: Kürdistan Bölgesi’nde eylem hazırlığındaki PKK’li grup yakalandı

ERBİL (K24)

Güvenlik Konseyi, Duhok'ta PKK’ye bağlı eylem hazırlığındaki bir grubun yakalandığını duyurdu.

Yakalanan zanlıların itiraflarını yayınlayan Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, yakalanan grubun eylemler gerçekleştirmek amacıyla askeri araçlar ile dini, sosyal ve siyasi şahsiyetleri gözetlediğini bildirdi.

Yakalana grubun ayrıca, Duhok’ta Şengal’e dönemeyen Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şarya, Bersvi, Kebertu ve Şeyhan kamplarında eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Grubun el yapımı patlayıcılarla eylem gerçekleştirmeyi planladığı kaydedilirken, Duhok’ta yakalanan grup üyelerinin isimlerinin Heval Andoq kod adlı Hemin Yusuf Hıdır ve Ahmed Şemo Semir olduğu açıklandı.

Güvenlik ekiplerinin ayrıca üç bomba ele geçirdiği ve bombaları taşıyan taksinin şoförünü tutukladığı kaydedildi.

Yakalananların ifadesinde Rojhat kod adlı Naci Haci Bedel’den talimat alarak askeri araçların yanı sıra dini, siyasi ve sosyal şahsiyetleri gözetlediklerini ve göçzedelerin kaldığı kamplarda eylem hazırlığı içerisinde olduklarını aktardığı belirtildi.