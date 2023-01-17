Politika

Başbakan, ABD Kongresi Üyesi Issa ile bir araya geldi

Başbakan Mesrur Barzani, Davos’ta ABD Kongresi Üyesi Darrell Issa ile bir araya geldi.
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avrupa Darrell Issa Mesrur Barzani Davos ABD

DAVOS (K24)

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Başbakan Mesrur Barzani, siyasi ve ekonomik şahsiyetlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Başbakan Mesrur Barzani, Davos’ta ABD Kongresi Üyesi Darrell Issa ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Irak federal hükümetiyle sorunların anayasa temelinde çözülmesinin önemine vurgu yapıldı.

 

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