Çevre aktivisti Greta Thunberg gözaltına alındı

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Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevreci aktivistler, bugünkü eylemleri sırasında atlı polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Polis, maden sahasına doğru yürüdükleri sırada göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti; aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Kıyafetleri çamur içinde kalan Thunberg, polis çemberinde diğer aktivistlerle yemek yerken görüntülenmişti.

Polis gelişmeleri izleyen gazetecilere de müdahale etti.

Atlı polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinden olayları görüntülemek isteyen basın mensupları da etkilendi.

ALMANYA'DA KÖMÜR ÜRETİMİ KISA VADEDE ARTACAK

Almanya hükümeti 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi.

Hükumet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı.