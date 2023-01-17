EMEP’ten seçmeli Kürtçe ders çağrısı

DİYARBAKIR (K24)

Emek Partisi (EMEP), Diyarbakır ve Dersim’de Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde seçmeli derslerin tercih edilmesine ilişkin çağrıda bulunarak, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklama Kürtçe ve Türkçe olmak üzere iki dilli okundu.

“Prosedüre göre seçmeli bir dersin açılabilmesi için en az 10 öğrencinin başvuruda bulunması gerekiyor” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Seçme işlemi 31 Ocak’a kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıl yapılan çağrılar sonrasında binlerce öğrenci, Kurmanci ve Zazakiyi seçmiş ancak anadilini öğretecek öğretmenler konusunda yetersizlik yaşamıştır. Her fırsatta Kürtçe seçmeli dersleri propaganda malzemesi olarak kullanma çabasından geri durmayan iktidarın samimiyeti, atanan öğretmen sayısıyla da ortaya çıkmaktadır! Bugüne dek üniversitelerdeki Kürdoloji bölümlerinden mezun olmuş 2000’e yakın öğretmen açıkta duruyorken 2022 yılının eylül ayında 2’si Kurmanci biri Zazaki olmak üzere yalnızca 3 Kürtçe öğretmeni atanmıştır!”

"SEÇMELİ DEĞİL, ANADİLDE EĞİTİM"

Türkiye Eğitim Bakanlığının Kürtçe öğretmen açığını başka branşlardan öğretmenleri derslere sokarak tamamlamaya çalıştığı belirtilerek, şunlara dikkat çekildi:

"Bugün gelinen noktada Türkiye’de yalnızca kamuda 82 Kürtçe öğretmeni istihdam ediliyor. Geçtiğimiz yıl 20 bine yakın öğrenci Kürtçe dersi seçiminde bulundu. Emek Partisi, olarak Kürt sorununun ancak tam bir ulusal hak eşitliği temelinde çözülebileceğini tekrar vurguluyoruz. Anadilde eğitim meselesini de tam bir ulusal hak eşitliği noktasında en temel meselelerden biri olarak görüyor, seçmeli Kürtçe dersin bu anlamda halkımızın talebini karşılamadığını söylüyoruz. ‘Seçmeli değil, ana dilinde eğitim’ gerekliliğini de bir kez daha vurguluyoruz. Ancak, ana dilinde eğitim mücadelesinin bir parçası olarak bu hakkın kullanımından da geri durulmaması gerekir.”

"KÜRTÇE SEÇMELİ DERSLERİ SEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Yaşanan seçmeli ders sorunlarına ilişkin taleplerin sıralandığı açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı; acilen seçmeli Kürtçe derslerin geliştirilmesi için daha fazla Kürtçe öğretmeni istihdam etmelidir. Öğrenci ve ailelerin ders seçerken maruz kalabileceği fişleme ve baskılar engellenmeli ana dilinde seçim yapılması teşvik edilmelidir. Emek Partisi, olarak ana dilde eğitimin önündeki bütün engeller kaldırılsın diyoruz. Velileri ve öğrencileri Kürtçe derslerini seçmeye çağırıyoruz. Bê ziman jîyan nabe! (Dil olmadan yaşam olmaz)”