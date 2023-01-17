Paris saldırısında ölen Mir Perwer'in annesi hayatını kaybetti

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Gerçek ismi Şirin Aydın olan Perwer’in cenazesi 5 Ocak’ta memleketi Muş’un Yeşilova Beldesi'nde toprağa verilmişti.

Anne Filiz Aydın’ın, oğlunun cenaze töreninden kısa bir süre sonra Elazığ Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtildi. Perwer’in anne ve babasının yıllar önce geçirdikleri trafik kazasında ağrı yaralandığı, anne Aydın’ın kaza sonucu felçli kaldığı ve yatağa bağımlı olarak yaşadığı öğrenildi.

Anne Filiz Aydın, saat 19.00 sıralarında solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi. Yakınları Aydın’ın cenazesinin oğlu Mir Perwer’in yanına defnedileceğini söyledi. (Kaynak: Duvar)