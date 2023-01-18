Politika

Başbakan: Yeni ticaret yollarımızı pekiştiriyoruz

Başbakan Mesrur Barzani, ileride ihracatı arttırmaya kararlı olduğunu belirtti.
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kürdistan Mesrur Barzani Davos

ERBİL (K24)

Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “9 aydan kısa bir sürede, taze Kürdistan ürünlerinin dört Körfez ülkesindeki süpermarketlere girmesine yardımcı olduk” dedi.

“Yeni ticaret yollarımızı pekiştirmeye, daha fazla ihracat yapmaya ve bankacılık, enerji ve finans teknolojisi gibi diğer alanlara yatırım yapmaya kararlıyım” diye belirten Başbakan, “Ortaklarımız yardımcı olacak” mesajını paylaştı.

Başbakan Mesrur Barzani, 16 Ocak’ta başlayan ve 20 Ocak’a kadar sürecek olan Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunuyor.

Başbakan temasları kapsamında dün eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile bir araya geldi.

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