F.A. Cup: Wolverhampton’ı mağlup eden Liverpool bir üst tura çıktı

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F.A. Cup'ta 3. tur tekrar maçında Liverpool, Wolverhampton'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Harvey Elliott, ceza sahası dışından çektiği şutta ağları buldu ve takımını öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Liverpool, sahadan galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

İki takım arasında Anfield'da oynanan ilk maç, 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. F.A. Cup'ta 4. tur, 27 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Premier Lig'de oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılan Liverpool, 21 Ocak Cumartesi günü Chelsea'yi konuk edecek.