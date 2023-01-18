Politika

Aşırı sağcı siyasetçi: İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum

Daha önce pek çok kez Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan bu kez İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Rasmus Paludan
Rasmus Paludan
avrupa Rasmus Paludan İsveç

HABER MERKEZİ

İsveç gazetesi Aftonbladet, aşırı sağcı ve ırkçı Rasmus Paludan'ın cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini yazdı.

Gazeteye açıklamalarda bulunan Paludan "İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim bakalım ne cevap verecekler?" sözlerine yer verdi. İsveç hükümetinin, bu talebe ne cevap verdiği ya da vereceği henüz bilinmiyor.

Paludan, "Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları İsveç'te istemiyorum. Eğer Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın" şeklinde yorumlara yer verdi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından beri Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla biliniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv