Politika

Peşmerge Bakanlığı heyetinden Bağdat’a ziyaret

Peşmerge Bakanlığı’ndan bir heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a gidiyor.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Irak

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı üyesi Adil Zengene, bugün Peşmerge Bakanlığı’ndan bir heyetin Bağdat’a ziyarette bulunacağını söyledi.

Zengene, bugün Peşmerge Bakanlığı heyetinin Ortak Operasyonlar Komutanlığı’na giderek bir dizi önemli toplantıya katılacağını belirtti.

Irak Savunma Bakanı Muhammed Sabit, 9 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Irak ordusu ile Peşmerge Bakanlığı arasında iyi bir ilişki olduğunu söylemişti.

Sabit, “Peşmerge Genelkurmay Başkanı İsa Uzer, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin birçok önemli toplantısına katıldı” demişti.

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