Demirtaş’tan ortak aday açıklaması: Kapı kapalı değil

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HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yüksek mahkeme yargıçlarının "ağır siyasi müdahaleye" ortak olmayacağını ve HDP için kapatılma kararı almayacaklarını düşündüğünü ancak böyle bir karar çıkarsa da seçmenin ortada bırakılmayacağını söyledi.

2016 yılından bu yana cezaevinde olan Demirtaş, Reuters'ın sorularına yazılı olarak verdiği yanıtta seçimlerle ilgili beklentisi konusunda da, halkın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a olan güvenini, inancını yitirdiğini ve seçimi yeniden kazanmasının imkansız olduğunu belirtti.

Demirtaş'a göre HDP'nin kapatılma davasında amaç, HDP'yi zayıflatıp muhalefette boşluk yaratmak.

"HDP anayasaya aykırı tek bir faaliyet yürütmemişken hakkında Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açılması açıkça Erdoğan-Bahçeli'nin talimatıyla oldu" diyen Demirtaş, davanın hukukun değil siyasetin ajandasıyla olduğunu söyledi.

“HDP'NİN KAPATILMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

"Ancak tüm bu akıl dışı uygulamalara rağmen biz partimiz HDP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmayacağını düşünüyoruz. Yüksek mahkeme yargıçlarının böylesi ağır bir siyasi müdahaleye kolay kolay ortak olmayacağını düşünüyor, düşünmek istiyoruz" ifadelerini kullanan Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat hukuksuzca bir kararla partimiz kapatılır ve arkadaşlarımıza siyasi yasak getirilirse dışarıdaki parti yöneticilerimiz her türlü duruma göre önlemlerini almış durumdalar. HDP seçmeni sandıkta oy verebileceği bir seçeneği mutlaka görecektir."

“ORTAK ADAY OLASILIĞI HALEN MASADA”

Muhalefet ne kadar birlikte hareket edebilirse kazanma şansının o kadar yüksek olacağını söyleyen Demirtaş HDP'nin kendi adayını gösterme adımı ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Muhalefetin birleşerek ortak adayla seçime gitmesi için partimiz HDP bugüne kadar hep çaba sarf eden taraf oldu. Bu çabalarından da vazgeçmiş değil. Eş genel başkanlarımız bunu defalarca ilan ettiler."

Ortak hareket olmaması ihtimaline karşı HDP'nin kendi adayıyla ilgili hazırlıklarını yapmak zorunda olduğunu söyleyen Demirtaş, "HDP, seçmenlerini sandıkta seçeneksiz bırakamaz. Partimiz HDP'nin çıkaracağı veya destekleyeceği aday, biz HDP'lilerin tüm gücümüzle arkasında duracağı aday olacaktır" dedi.

“HDP'NİN MÜZAKARE ÇAĞRISI SON DERECE HAKLIDIR”

CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın HDP ile ortak ittifak kurmak zorunda olmadığını söyleyen Demirtaş, HDP'nin de bunu arzulamadığını birçok defa söylediğini belirterek, "Ama ortak cumhurbaşkanı adayı etrafında bir iş birliğine gidilecekse söz konusu adayın HDP ile açıkça görüşüp demokrasi ilkeleri hakkında şeffaf, güven verici bir müzakere yürütmesi gerekiyor. HDP, bunu beklediğini söylüyor ve bu konuda son derece haklıdır" ifadesini kullandı.

Demirtaş, "Altılı Masanın tutumuna bağlı olarak ortak aday olasılığı halen masada. Partimizden yapılan açıklamalardan bunu net olarak anlıyoruz. Kapı kapalı değil" dedi.