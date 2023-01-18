Başbakan: Birkaç ay içinde Erbil-Bağdat sorunları çözülebilir

ERBİL (K24)

Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasında Reuters’a konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Irak hükümetinin, Federal Mahkeme’nin Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gazıyla ilgili kararının kaldırılmasının arkasında olduğunu belirtti.

Başbakan, Petrol ve Gaz Yasası’nın çıkarılmasıyla, Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki sorunların birkaç ay içinde çözülebileceğini ifade etti.

Başbakan ayrıca, Irak hükümetiyle, Kürdistan Bölgesi bütçe yasa tasarısı üzerinde anlaşma sağlanmasının, memur maaşlarının ve petrol şirketlerine yapılacak ödemelerin zamanında yapılması konularında çözüm sağlayacağını kaydetti.

Mesrur Barzani, Petrol ve Gaz Yasası çıkarılana kadar Kürdistan Bölgesi üzerindeki tüm baskıların durdurulması için anlaşmaya vardıklarını belirtti.