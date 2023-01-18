Politika

Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında öldü

Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki bir kreşin yakınlarına helikopter düşmesi sonucu aralarında İçişleri Bakanı'nın da olduğu 16 kişi yaşamını yitirdi.
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Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky
dünya Ukrayna helikopter

HABER MERKEZİ

Ukrayna Emniyet Müdürü İgor Klimenko, yazılı açıklamasında, Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde Acil Durumlar Hizmetleri'ne bağlı bir helikopterin düştüğünü duyurdu.

Helikopterde 2’si çocuk 16 kişinin bulunduğu belirtilirken İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ve yardımcısı Yevgeni Jenin ile birlikte üst düzey bir yetkilinin de kazada yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Sağlık görevlileri, polis ve itfaiyeciler helikopter kazasının meydana geldiği alanda çalışmalarına başladı.

Kiev Valisi Oleksi Kuleba, olaya dair Telegram hesabından açıklama yaptı ve helikopterin kreş ve apartmanların yakınına düştüğünü belirtti.

Kuleba, “Trajedi yaşandığı sırada kreşte çocuklar ve çalışanlar bulunuyordu. Şu an herkes tahliye edildi. Hayatını kaybedenler var. Ambulanslar ve polis olay yerinde” dedi.

Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko ise yaptığı açıklamada "Bir uçak az önce bir sosyal altyapı tesisine düştü. Kurbanlar ve koşullar hakkında bilgi ediniyoruz. Devlet Acil Durumlar Servisi ve tüm servisler halihazırda olay yerindedir" bilgisini verdi.

 

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