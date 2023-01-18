Başbakan, Belçika Kralı ve Kraliçesi’yle Kürdistan Bölgesi'ndeki gelişmeleri görüştü

DAVOS (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Davos Zirvesi’ndeki temaslarını sürdürüyor.

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Belçika Başbakanı Alexander De Croo tarafından düzenlenen “Avrupa sanayisinin güçlendirilmesi” konulu toplantıya katıldı.

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde’nin katıldığı toplantıda Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki değişim ve gelişmelerden bahsetti.

Belçika ve Avrupalı üst düzey yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin eden reform süreci, tarım sektörü ve yerli ürünlerin Avrupa’ya ihracatıyla ilgili bilgi verdi.