Yaşam

Doğu Kürdistan’da deprem: Van ve Hakkari’de de hissedildi

Rojhilat’ın, Van'a 44,85 kilometre uzaklığındaki Xoy şehri merkezli 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kürdistan Van Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.08'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkezi Doğu Kürdistan’ı, Van'ın Başkale ilçesine 44,85 kilometre uzaklıktaki Xoy kenti olduğu belirlendi.

Xoy şehrinde meydana gelen deprem, Van ve Hakkari'de de hissedildi.

AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Van merkez, Başkale, Özalp, Saray, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde hissedilen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Sınır bölgesine yönlendirilen AFAD ekiplerinin taramalarını sürdürdüğü bildirildi.

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