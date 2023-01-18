Politika

Başbakan Mesrur Barzani ve Bahreyn Sanayi Bakanı’ndan ilişkileri geliştirme vurgusu

Davos Zirvesi’nde bir araya gelen Başbakan Mesrur Barzani ve Bahreyn Ticaret ve Sanayi Bakanı Hasan Fakhro, ikili ilişkileri geliştirme vurgusu yaptı.
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Hasan Fakhro ve Mesrur Barzani
Hasan Fakhro ve Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Hasan Fakhro Davos Zirvesi görüşme

DAVOS (K24)

Davos Zirvesi’ne katılan ülkelerin üst düzey yetkilileriyle temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Bakanı Dr. Hasan Fakhro ile görüştü.

Başbakan ve Hasan Fakhro görüşmede başta üretim, sanayi ve tarım olmak üzere Kürdistan Bölgesi ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Başbakan Mesrur Barzani’ye Bahreyn Veliaht Prensi aynı zamanda Başbakan Selman bin Hamed bin İsa Al Halife’nin selamlarını ileten Hasan Fakhro, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Bahreyn Ticaret ve Sanayi Bakanı, geniş bir ticari heyetle Kürdistan Bölgesi’ne ziyaret bulunacaklarını dile getirdi.

Başbakan Mesrur Barzani de Bahreyn ile her alanda ilişkileri geliştirmekten yana olduklarını kaydetti.

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