Van’da bombus arılarının yetiştirilmesine başlandı

Seraların "doğal işçileri" olarak bilinen, sebze ve meyvelerin döllenmesini sağlayan bombus arılarının Van'da da yetiştirilmesi amacıyla proje hazırlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Cengiz Erkan'ın öncülük ettiği proje kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden "bombus terrestris" türü 100 ana arı getirildi.

Merkezde oluşturulan özel iklimlendirme odasında özenle bakımı yapılan arıların sayılarının artırılması sağlandı. Seralarda yetiştirilen domates, patlıcan ve biber gibi ürünlerin ilaçlara gerek kalmadan döllenmesini gerçekleştiren bombus arılarından şimdiye kadar her birinde 500 arı bulunan 500 koloni elde edildi.

Arı kolonilerinin, bir süre sonra Van ve çevre illerde kurulan seralarda kullanılarak verimin ve kalitenin artırılması hedefleniyor.

500 İŞÇİ ARIDAN OLUŞAN KOLONİ

Erkan, "Bu bölgede bombus arılarının yetiştirilmesi bir ilk. Genellikle deniz seviyesine yakın bölgelerde yetiştiriliyor. Biz de 1720 rakımda ve dış sıcaklığının sıfırın altında 5-6 derece olduğu bir yerde bombus arılarının yetiştiriciliğini yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 500 işçi arıdan oluşan bir arı kolonisinin 500 metrekarelik seraya yettiğini dile getiren Erkan, üreticilerin her geçen gün bombus arılarına daha çok ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bölgede seracılığın geliştiğini, yeni seraların kurulduğunu anlatan Erkan, "Özellikle Van seracılık için çok müsait bir yer. Bitlis, Hakkari ve Muş'ta da son zamanlarda örtü altı yetiştiricilik artmaya başladı. Gelecek yıllarda devletin teşvikleriyle seracılık daha da gündeme gelecek. Van'ın Çaldıran ilçesindeki jeotermal seralar bunun en güzel örneği. Bölgenin önemli sebze ihtiyacı buradan karşılanıyor" dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk de bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için bilimsel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Uzun süredir bitkilerin döllenmesinde kullanılan arılan yetiştirilmesi için fakültelerinde çalışma yürütüldüğünü belirten Tunçtürk, "Örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılan bu arılar genellikle Akdeniz Bölgesi'ndeki illerden temin ediliyor" ifadelerini kullandı.