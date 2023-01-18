Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün Başbakanı’yla görüştü

DAVOS (K24)

Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Başbakan Mesrur Barzani, buradaki temasları kapsamında Ürdün Başbakanı Bişer el-Hasavneh ile görüştü.

Kürdistan Bölgesi ile Ürdün Krallığı arasındaki dostane ve tarihi ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede el-Hasavneh, Ürdün Kralı Abdullah’ın selamlarını iletti, Başbakan Mesrur Barzani’nin Kral Abdullah ve Ürdün Krallığı açısından özel bir yeri olduğunu söyledi.

Özellikle DAİŞ’le mücadelede Ürdün’ün Kürdistan Bölgesi’ne yönelik destek ver yardımları için teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani, Kral Abdullah’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin istikrarı için gösterdiği çabayı takdir etti.

Görüşmede ayrıca tarım ve ticaret alanında yardımlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesi vurgulanırken, Kürdistan Bölgesi’nin, Ürdün’ün sağlık alanındaki başarılı deneyiminden yararlanmak istediği ifade edildi.