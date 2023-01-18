Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün Başbakanı’yla görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Davos’ta Ürdün Başbakanı Bişer el-Hasavneh’le bir araya geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Ürdün Davos

DAVOS (K24)

Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Başbakan Mesrur Barzani, buradaki temasları kapsamında Ürdün Başbakanı Bişer el-Hasavneh ile görüştü.

Kürdistan Bölgesi ile Ürdün Krallığı arasındaki dostane ve tarihi ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede el-Hasavneh, Ürdün Kralı Abdullah’ın selamlarını iletti, Başbakan Mesrur Barzani’nin Kral Abdullah ve Ürdün Krallığı açısından özel bir yeri olduğunu söyledi.

Özellikle DAİŞ’le mücadelede Ürdün’ün Kürdistan Bölgesi’ne yönelik destek ver yardımları için teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani, Kral Abdullah’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin istikrarı için gösterdiği çabayı takdir etti.

Görüşmede ayrıca tarım ve ticaret alanında yardımlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesi vurgulanırken, Kürdistan Bölgesi’nin, Ürdün’ün sağlık alanındaki başarılı deneyiminden yararlanmak istediği ifade edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv