Politika

Umman’dan Başbakan Mesrur Barzani’ye resmi davet

Davos Zirvesi’nde Umman Ekonomi Bakanı Said bin Muhammed el-Sakri ile bir araya gelen Başbakan Mesrur Barzani’yi resmi davette bulunuldu.
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Said bin Muhammed el-Sakri ve Mesrur Barzani
Said bin Muhammed el-Sakri ve Mesrur Barzani
kürdistan Umman Mesrur Barzani resmi davet Davos Zirvesi

DAVOS (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Davos Zirvesi kapsamındaki görüşmeleri devam ediyor.

Başbakan bugün Umman Ekonomi Bakanı Said bin Muhammed el-Sakri ile bir araya geldi.

Görüşmede tarım başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi ile Umman arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Görüşmede Başbakan’a Umman’ı ziyaret etmesi için resmi davette bulunuldu.

Bugün Belçika Başbakanı Alexander De Croo tarafından düzenlenen ve Belçika Kralı Philippe ile Kraliçe Mathilde’nin de katıldığı “Avrupa sanayisinin güçlendirilmesi” konulu toplantıya katılan Başbakan, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Bakanı Hasan Fakhro ve Ürdün Başbakanı Bişer el-Hasavneh’le birer görüşme gerçekleştirmişti.

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