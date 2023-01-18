Lavrov'dan Türkiye ve Suriye’yle 3’lü görüşme mesajı

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Basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bildiğiniz gibi Türkiye Şam'la ilişkilerini normalleştirme girişiminde bulundu" diyerek, Moskova’dan iki komşu ülke arasında aracılık talep edildiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, ihtilaflı konuların başında İdlib'in geldiğini belirterek, Ankara'nın bölgedeki Türkiye yanlısı grupları Şam'ın ve Moskova'nın “terörist” olarak kategorize ettiği El Nusra'dan ayırması gerektiğini söyledi.

Lavrov, Halep bölgesindeki Türk-Rus ortak devriyelerinin de şu ana kadar işe yaramadığını ifade etti.

“BATI'DAN GELEBİLECEK CİDDİ ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİRİZ”

Lavrov, Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Moskova'ya karşı yürüttüğü "hibrid savaşa" rağmen Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşacağını söyleyen Bakan, "özel askeri operasyonun" hedeflerinin Rusya'nın "temel meşru çıkarlarına" göre belirlendiğini savundu.

Ukrayna'daki Rusların haklarının korunduğundan emin olmak istediklerini kaydeden Lavrov, “Ukrayna'da Rusya'ya tehdit oluşturacak hiçbir askeri altyapı bulunmamalıdır” şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Moskova'nın Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesi ve Kiev'e savaş tazminatı ödemesi talebine ise Ukrayna lideriyle herhangi bir müzakerenin olamayacağı sözleriyle yanıt verdi.

Batı'yı tüm kararları Ukrayna adına almakla itham eden Lavrov, Rusya'nın Batı'dan çatışmayı sonlandırmaya yönelik gelecek her türlü girişimi ciddi biçimde değerlendirmeye hazır olduğunu, ancak henüz ciddi bir öneri görmediklerini sözlerine ekledi.

“HİTLER” KARŞILAŞTIRMASI

Lavrov'un açıklamalarında ABD'yi de eleştirdi. Washington'ı "Adolf Hitler ve Napolyon Bonapart" ile karşılaştıran Dışişleri Bakanı, bu ülkenin "Rusya'yı bitirmek için Avrupa'yı boyunduruk altına almaya" çalıştığını savundu.

Lavrov, "aynı Hitler'in Yahudi meselesine nihai bir çözüm istemesi gibi Batılı politikacılar da şimdi açık açık Rusya'nın stratejik bir bozguna uğratılması gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, daha önce de Hitler'in "Yahudi kanı" taşıdığını söylemiş, bakanın bu sözleri İsrail'de öfkeli protestolara yol açmıştı.