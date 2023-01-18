Tayvan Dışişleri Bakanı: Çin, Tayvan’ı 2027’de işgal edebilir

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Şarku'l Avsat'ın Sky News’ten aktardığı habere göre, Joseph Wu, 2027’yi bu tür bir eylemin büyük olasılıkla gerçekleşeceği kilit tarih olarak belirledi.

Bakan bu ifadeleri, Çin’in artık her gün Tayvan hava sahasında savaş uçakları uçurduğu, Tayvan boğazındaki gerilimin yıllardır hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bir zamanda kullandı.

Joseph Wu ayrıca, Tayvan’ın özerkliğe sahip olduğunu ancak resmi olarak bağımsızlık ilan etmediği mevcut ‘statükonun’ sonsuza kadar sürmeyebileceğini söyledi.

Tayvan, Çin’in kendisine ait olarak gördüğü demokratik, kendi kendini yöneten bir ada.

Hiçbir zaman iktidardaki Komünist Parti tarafından kontrol edilmemiş olmasına rağmen, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ‘Tayvan’ın Çin kontrolü altına alınmasını ülkenin temel çıkarlarının özü’ olarak tanımlandı.

Geçen yılki durumun önceki iki yıla göre çok daha kötü olduğunu kabul eden Joseph Wu şu ifadelerle devam etti:

“Ancak bana göre 2027 dikkat etmemiz gereken yıl. 2027’de Şi Cinping muhtemelen dördüncü dönemine girecek ve eğer önceki üç döneminde görevi sırasında herhangi bir başarı iddia edemezse, başarısı veya mirası olarak sahip çıkması için başka bir şey düşünmesi gerekebilir. Şu anda Çin’in durumuna bakarsanız, ekonomi kötüye gidiyor. İnsanlar mutlu değil, emlak işi eriyip gidiyor gibi görünüyor. Şi Cinping Çin’deki iç durumu değiştiremezse, dikkati başka yöne çekmek veya Çinlilere bir şeyler başardığını göstermek için güç kullanmaya veya dışarıda bir kriz yaratmaya başvurabilir. Tayvan’ın onun günah keçisi olabileceğinden endişe duyuyoruz.”

'KÜÇÜK BİR OLAY BÜYÜK BİR SAVAŞA YOL AÇABİLİR'

Çin savaş uçakları artık her gün Tayvan hava sahasına doğru uçuyor.

Bu olayların sayısı, 2020 ile 2022 arasında beş kat arttı ve şimdiye kadarki en yüksek günlük sayı sadece üç hafta önce kaydedildi.

‘En kötü durum senaryosunun’ şu anda gerçekleşmesinin önceki yıllara göre daha olası olduğunu vurgulayan bakan, “24 deniz mili bölgesini geçerlerse, bazı silah sistemlerimizin bu Çin uçaklarını hedef alması gerekebilir ve bu, Çinli pilotların 24 deniz milini geçmeleri kasıtlı olmasa da bir kazaya yol açabilir. Çok sık, küçük bir kazanın büyük bir savaşa yol açabileceğini görürsünüz. Bunun olabileceğinden endişe ediyoruz” dedi.