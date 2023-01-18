Politika

AP yetkilisinden K24’e: DAİŞ tehdidi bizim için önemli

AP’nin yeni başkan yardımcısı Marc Angel, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki DAİŞ tehdidinin kendileri için de önemli olduğunun altını çizdi.
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avrupa AP Marc Angel Kürdistan Bölgesi Irak DAİŞ tehdidi

STRAZBURG (K24)

Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve AP başkan yardımcılığı görevinden alınan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin yerine yeni AP Başkan Yardımcısı Marc Angel oldu.

AP Genel Kurul oturumunda yapılan oylama sonucunda Sosyalist ve Demokratlar İttifakı üyesi Lüksemburg Milletvekili Marc Angel, geçerli 590 oyun 307'sini alarak kazandı.

Seçimin ardından K24 muhabirinin sorusuna yanıt veren Angel, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki DAİŞ tehdidinin kendileri açısından önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Angel ayrıca birçok ülke ile sınır komşusu olduklarını, doğu ve batı ülkelerine de önem verdiklerini dile getirdi.

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