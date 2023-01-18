DTSO Başkanı’ndan Kürtçe çağrısı: İş insanları kampanyaya destek olmalı

DİYARBAKIR (K24)

Geçtiğimiz yıl Kürt Dil Hareketi (HEZKURD) öncülüğünde başlayan Kürtçe seçmeli ders kampanyasına bu yıl da birtakım kurumlar, siyasiler ve eğitimciler destek veriyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokullarda seçmeli derslerin tercih süreci 10 Şubat’a kadar devam edecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediyelere atanan kayyumlardan kaynaklı kent konseyinin kurulamadığını söyleyen Kaya, şunları belirtti:

“Maalesef kayyum uygulamalarından kaynaklı kentimizde bir türlü bu konsey oluşturulamadı. Bu bizler için çok önemli bir sorun. Çünkü kentin kalıcı aklını oluşturmak için kent paydaşlarının, orada yaşayanların, kentin yönetiminden görüşlerin alınması ve birlikte yönetim gerekiyor.”

Öte yandan seçmeli Kürtçe derslere ilişkin de bir soruya yanıt veren Kaya, şunları ifade etti:

“Bölgemizde seçmeli ders başvurularının 10 Şubat’a uzatılan bir süreç var. Buradan hem velilerimize hem çocuklarımıza seçmeli dersi seçmeleriyle ilgili sizler aracılığıyla da bir kez daha duyuru yapmak istiyoruz. Anadilimizi unutmamak, dilimizi konuşmak ülkedeki demokratik taleplerimizin en önünde gelen maddelerinden bir tanesidir.”

Mehmet Kaya, “Bunun oluşması için de dilimizi unutmamamız ve konuşmamız gerekiyor. Bu konuda hükümetin de gerekli yasa ve düzenlemelerle bizlere destek olması gerekir. Bizler buradan duyarlı kesimlere çağrıda bulunmak istiyoruz. Buna herkesin katkıda bulunması gerekiyor. Özellikle iş insanlarının bu kampanyaya destek olması yönünden çağrıda bulunuyorum” dedi.

Türkiye Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında, Kürtçenin Kurmancî ve Zazakî lehçeleri seçmeli ders olarak okutuluyor.

MEB tarafından okul idarelerine gönderilen yazıya göre, seçmeli ders süreci 10 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

Seçmeli ders tercih dönemleri her yıl 3-20 Ocak arasında başlatılmasına rağmen bu yıl MEB’den okullara öğrencilerin tercihte bulunması için resmi bilgilendirme yapılmaması tepkilere sebep olmuştu.

İlk olarak 20 Ocak, daha sonra 31 Ocak’ta kadar uzatılan başvuru süresi şimdi de 10 Şubat’a kadar uzatıldı.

K24’e konuşan HEZKURD Sözcüsü Barij Celalî, böylesi bir sürenin uzatılmasının öğrencilerin Kürtçeyi daha fazla tercih etmesi için avantaj olduğunu söyledi.