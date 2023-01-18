Politika

AP Başkanı’ndan K24’e: İran yönetimine daha çok yaptırım uygulayacağız

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, İran yönetimine daha çok yaptırım uygulayacaklarını söyledi.
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Roberta Metsola
Roberta Metsola
avrupa Roberta Metsola Avrupa Parlamentosu İran yaptırım

STRASBOURG (K24)

Fransa’nın Strasbourg kentinde K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, İran yönetimine daha çok yaptırım uygulayacaklarını belirtti.

İran’ın durumuyla ilgili konuşan Metsola, “İran halkını destekliyoruz ve İran hükümetine daha fazla yaptırım uygulayacağız” dedi.

Avrupa Parlamentosu bugünkü oturumunda Avrupa Birliği içi ve dışıyla ilgili birçok konuyu oylamaya sundu.

İran'da son dönemde yapılan siyasi idamlara dünyadan geniş tepki gelmişti.

 

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