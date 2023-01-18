IAEA: Çernobil Nükleer Santrali normale döndü

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Çernobil'i ziyaret eden Grossi, basına yaptığı açıklamada, burada kalıcı bir misyon kuruyor olmalarının hem Ajans hem Ukrayna hem de tesis açısından önemli olduğunu, bu kalıcı misyonla güvenlik ve gözlem açısından kapsamlı bir servis sunacaklarını ifade etti.

Bu ziyaretle nükleer santraldeki güncel duruma ilişkin de bilgi alma imkanı bulduklarını kaydeden Grossi, "Çernobil’in işgal edilmesinin üzerinden geçen bir yılın ardından her şeyin yeniden yoluna girmiş olması çok önemli" dedi. Grossi, işgal öncesi seviyeye başarıyla ulaşıldığını dile getirdi.

Çernobil’in tekrar işgal ya da saldırıyla karşı karşıya kalmamasını ümit ettiğini belirten Grossi, burada oluşturulan kalıcı misyonun amaçlarından birinin de bu tür tehlikelerin yaşanmasını önlemek olduğunu vurguladı.

Grossi, buradaki temaslarının ardından başkent Kiev’e geçerek, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter’dan açıklama yapan Grossi, geçen ay Başbakan Şmıgal ile ülkedeki nükleer güvenlik için bütün nükleer tesislerde kalıcı misyon oluşturma hususunda görüştüklerini, bugün ise bu düşüncelerinin gerçekleştiğini ifade etti.