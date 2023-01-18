BAE’li bakan: Kürdistan Bölgesi ile çok iyi ilişkilerimiz var

Davos (K24)

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı Muhammed el-Karkavi, Kürdistan Bölgesi ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Davos’taki temasları kapsamında BAE Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı Muhammed el-Karkavi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından K24’e konuşan Karkavi, “BAE'nin Kürdistan Bölgesi ile güçlü bağları var” dedi.

Karkavi, Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesinde ticari ilişkileri ve Kürdistan Bölgesi ile BAE’nin ortak vizyonunu konuştuklarını belirtti.

BAE’li bakan, “Kürdistan Bölgesi ile devam eden çok iyi bir ilişkimiz var, yıllık toplantılarımız oluyor ve yetenekler konusunda uzmanlık üzerine görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ayrıca ekonomik ilişkilerimiz ve gelecek için ortak bir vizyonumuz var. Bugün bu ilişkiler hakkında konuştuk” ifadelerini kullandı.

Başbakan Barzani ile son olarak geçtiğimiz Mart ayında BAE’de görüştüklerini kaydeden Karkavi, BAE Devlet Başkanı'nın önümüzdeki ay yapılacak olan Dünya Hükümet Zirvesi ziyaretini de ele aldıklarını bildirdi.