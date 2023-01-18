Politika

Suudi Yatırım Bakanı: Suudi yatırımcılar Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edecek

Başbakan Mesrur Barzani, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el Falih ile bir araya geldi.
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avrupa Halid el Falih Mesrur Barzani Suudi Arabistan

DAVOS (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Davos’taki temasları kapsamında Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el Falih ile bir araya geldi.

Görüşmede özellikle ekonomi ve yatırım alanında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Suudi Yatırım Bakanı, Suudi yatırımcı ve girişimcilerden oluşan üst düzey bir heyetin yatırım fırsatlarını görüşmek ve ticari ilişkileri geliştirmek için yakında Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

Başbakan Barzani ise, kabinesinin programında olan gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, tarım ve sanayiye ağırlık verilmesi, yerli ve yabancı yatırımcılara kolaylıklar sağlanması hususlarına değindi.

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