Kılıçdaroğlu: Seçim 14 Mayıs'ta olacak, sandığa gideceğiz

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için Antep’e gitti.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Kılıçdaroğlu, hem gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Ankara'da oturup siyaset yaptık. Gelip çayınızı içmedik, sofranıza oturmadık. Derdiniz nedir sormadık. Bize oy verin dedik, siz de haklı olarak dediniz ki 'gelmediniz, oturmadınız, derdimizi dinlemediniz, niye size oy verelim' dediniz. Evet vatandaş haklı" diye konuştu.

"Ülkemizin çok önemli sorunları var. Bu sorunların bir şekliyle aşılması lazım” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beni dikkatle dinlemenizi isterim. Evet, dertlerimiz var. Ama bu sorunları çözmek, bizim elimizde. Sorunları çözecek kişileri iktidara taşıdığımız zaman, çözülmeyecek hiçbir sorun kalmaz. Bu işin sırrı nedir? Bu işin sırrı şudur. İktidara taşıdığınız kişiler, iktidardayken mal varlığı edinmezse yani zenginleşmezse, o zaman halka hizmet ediyor demektir. Ama zenginleşirse, mal mülk sahibi olursa; kendi malını mülkünü korur, vatandaşı korumaz. İşin sırrı budur. O nedenle geçmişte, ‘Benim tek bir yüzüğüm var, başka bir şeyim yok’ diyenler; bugün saraylarda oturuyorsa, şu soruyu kendinize soracaksınız: Nasıl oluyor da tek yüzük sahibi olanlar bugün saraylarda oturuyorlar.”

Kılıçdaroğlu, “Şimdi ne yapıyoruz, günün 24 saati çalışıyoruz. Her yere gidiyorum. Ama her yere gidiyorum derken şunu bilmenizi isterim, toplumun sahipsiz kaldığı, sahipsiz addettiği veya siyaset grubunun sahiplenmediği kişilerin yanına gidiyorum. Onların dertleri ile dertleniyorum ve çözüm üretiyorum. Bu bölgeden yani Doğu, Güneydoğu’dan Ankara, İstanbul büyük kentlere gidip çöplerden kâğıt toplayanların hakkını, hukukunu savunan bu kardeşinizdir. Onlarla beraber olup onların sorunlarına çözüm üreten bu kardeşinizdir” dedi.

"BU MÜCADELEYİ BİRLİKTE, BERABER VERECEĞİZ"

“Yüzbinlerce hanenin doğru dürüst geliri yokken çocukları kuru ekmek yerken birileri lüks yaşam içinde israf yapıyorsa ne demek ya 13 uçağı olsun bir kişinin” diyen Kılıçdaroğlu, “Ne yapacak 13 uçak. Sizin paralarınız, vergileriniz ile alıyor. Devlette israf haramdır. Nokta. İslamiyet’te, inancımızda israf haramdır. İsraf yapanlar kimin parasını harcıyor? İşte o fakir fukaranın parasını harcıyor” şeklinde konuştu.

"SURİYE POLİTİKASI DOĞRU MU YANLIŞ MI?"

Devletin bir kişiye teslim edilemeyeceğini ve bunun dünyada örneği olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

“Devleti bir kişiye teslim ettik, yarın sabah ne olacağı belli değil. İşsizlik, hadi Gaziantep bu bölgenin en güçlü illerinden birisi. Bunu biliyorum. Sanayici, tarımı güçlü. Ama sadece Gaziantep’te çok sayıda işsizin olduğunu biliyorum. 500 bini aşkın Suriyeli kardeşimizin olduğunu biliyorum. Allah aşkına bana söyler misiniz bu Suriye politikası doğru mu yanlış mı? Bizim Suriye ile ne kavgamız var? Niye Suriye’ye girdik biz? ‘Efendim Emevi Camii’nde 24 saatte namaz kılacaklar.’ 24 saatte girecekleri 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Bu resmi rakam. Burada yaşayan Suriyeli sayısının 500 bin olduğu söyleniyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Biz karnımızı doyurduk, şimdi onların karnını doyuracağız. Irkçılık yapmadan onları kendi akrabamız olarak biliyoruz onları en geç iki yıl içerisinde kendi iradeleri ile Suriye’ye göndereceğiz. Hepsi gidecek göndereceğiz.”

SEÇİM TAKVİMİ

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlere ilişkin açıklamalarına yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Burada yaşadığınız sorunları, aşağı yukarı; giderseniz İzmir’in varoşlarında da yaşandığını görürsünüz. İstanbul’un varoşlarında da aynı sorunların yaşandığını görürsünüz. Türkiye çok güzel bir ülke. Bu ülkede kamplaşmak yerine niye kucaklaşmıyoruz? Kavga etmek yerine niye barışmıyoruz. Ayrılmak yerine niye birleşmiyoruz? Komşu komşunun kimliğini, inancını sormaya başladı. Buradan Türkiye’yi inşallah çıkartacağız. Evlatlarımız umutsuz, acaba Türkiye düzelir mi diye… Türkiye düzelecek. Aramızda yaşayan 3 milyon 600 bin Suriyeli, zamanı geldiğinde Türkiye’ye turist olarak gelecekler. Bizim otellerde kalacaklar. Düğünlerini burada yapacaklar. Kimseye düşmanlık etmeden, kimsenin kimliğini sorgulamadan, beraber bu ülkede huzur içinde yaşayacağız. Bize güvenin. Sandıklar gelecek, 14 Mayıs’ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz, Allah’ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye’yi büyüteceğiz."