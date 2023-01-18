Politika

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan Kürtlerin birliğine vurgu

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kürt birliğine vurgu yapıldı.
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kürdistan Brett McGurk Amos Hochstein Mesud Barzani Neçirvan Barzani Bafil Talabani

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kürt birliğine vurgu yapıldı.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk’ün Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürditan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafil Talabani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile görüşmesinde Kürtlerin birliğine vurgu yaptığı belirtildi.

McGurk’ün Kürdistan Bölgesi ve Irak halklarının ortak çıkarları ve refahını geliştirmek için Kürt birliğinin altını çizdiği bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Bağdat temaslarının ardından Erbil ve Süleymaniye’de temaslarda bulunmuştu.

McGurk’e ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski de eşlik etmişti.

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