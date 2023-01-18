Kürdistan Bölgesi Başkanlığı: Tüm siyasi tarafları işbirliğine çağırıyoruz

ERBİL (K24)

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Bağdat temaslarının ardından Erbil ve Süleymaniye’de temaslarda bulunmuştu.

McGurk’e ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski de eşlik etmişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu temaslara ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

Açıklamada, “Irak ve Kürdistan Bölgesi arasında ABD Hükümeti ile Stratejik Çerçeve Anlaşması temelinde güçlü ve üretken bir ilişkiye olan bağlılığımızı ve desteğimizi yineliyoruz” denildi.

Kürdistan Bölgesi’nin pek çok sorunla karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, “Bugün, bölgenin geleceğinde söz hakkı olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) başta olmak üzere tüm taraflar arasında birlikle beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç var” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şu hususlara dikkat çekildi:

“Tüm siyasi güçleri, farklılıklarını bir kenara bırakıp sorunlarını geniş bir diyalog ve işbirliği içinde çözmeye çağırıyoruz. Bizi birleştiren şey, bizi ayırandan daha büyüktür. Barışı ve bütünlüğü yeniden tesis edebilmek, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının çıkarlarını koruyabilmek ve geliştirebilmek için sorumlu davranmalıyız.”

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Irak Federal hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında sorunların çözümünde devam eden ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Geçmişteki zorluklara rağmen Irak anayasası çerçevesinde Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve kabinesi ile mevcut sorunları çözebileceğimiz konusunda iyimseriz.”