Blinken ve Çavuşoğlu’ndan açıklama

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Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Çavuşoğlu ile Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, "F16 modernizasyonu ve yeni F16 alınması da gündemimizin önemli maddeleriydi" dedi.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile iki ülke arasında enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"ABD Dışişleri Bakanı'yla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Aramızda yıllardır çözülemeyen konular var. Çözüm için tekliflerimiz oldu. F-16 alımı önemli maddelerimizdendi, Biden yönetimi ve Kongre ile işlettiği süreçle ilgili önemli bilgiler aldık. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldık. Biz Türkiye olarak bugüne kadar atılan adımları olumlu karşıladık. İsveç şu an için yolun başında bulunuyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için üçlü bir ahidname imzaladık burada hangi adımların atılacağı belli. Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz.”

Türkiye Dışişleri Bakanı, “PKK/YPG terör örgütüne ABD'nin verdiği desteğin sonlanmasını istediğimizi belirttik. İlişkilerimizi etkileyen konulardan biri de buradaki FETÖ mevcudiyeti. Müttefiklik ruhu içinde daha iyi bir iş birliğine sahip olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımıza ABD'nin vize süreçlerinde yaşattığı gecikmeleri de konuştuk. Bu konuda biraz iyileşme olsa da sorun hala devam ediyor. Ukrayna'daki durumu, Suriye'yi, Doğu Akdeniz'i, Afganistan'ı, Ermenistan ve Azerbaycan'ı da konuştuk” dedi.

BLINKEN’İN AÇIKLAMASI

Blinken ise Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparken müttefikler olarak iki ülke arasında bazı konularda farklıların olduğuna da işaret etti.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolünü takdir ettiklerini vurgulayan Bilinken, Ukrayna başta olmak üzere bölgedeki birçok sınamayı ve iki müttefik olarak Türkiye-ABD işbirliğini ele alacaklarını ifade etti.

ABD DIŞİŞLERİ: F-16 SATIŞINDA KİLİT ROL KONGRE'YE AİT

Öte yandan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Başkan (Joe) Biden, haziran ayında F-16'ların Türkiye'ye satılması gerektiğini söylemişti. NATO'nun değerli bir üyesi olan Türkiye'nin karşılaştığı risklere karşı kendini savunabilmesi gerekiyor. Türkiye'ye F-16 satışı konusunda kilit rol Kongre'ye ait. Önemli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye meşru güvenlik tehditleriyle karşı karşıya" dedi.