Mardin'de Kürdistan Bölgesi plakalı araca silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

HABER MERKEZİ

Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde Duhok plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda cipte bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı vatandaş Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

K24'ün edindiği bilgiye göre hayatını kaybeden isimleri şöyle: Hindrên Abdullah Salih, Çimen Şahin Halid, Abdullah Salih Mustafa, Wahide Hedar Casim.

Ağır yaralanan Ahmed Celaledin İbrahim'in ise Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden araçtaki vatandaşların, tedavi için geldiği öğrenildi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

K24 yayınına bağlanan Kürdistan Bölgesi vatandaşı bir görgü tanığı, aracın Mardin istikametine dönük olarak park halinde, dört kapısını açık şekilde gördüğünü söyledi.

4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyen görgü tanığı, 112 ekiplerine haber verdiğini ve polisin olay yerine gelerek incelemlerde bulunduğunu anlattı.

Görgü tanığı, kafalarına ateş edilerek öldürülen maktullerin para ve diğer eşyalarının alınmadığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan K24 ekibi kurbanların ailesine ulaştı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, olayın şokunda olduklarını, saldırının nedenine ilişkin hiçbir bilgileri olmadığını söyledi.