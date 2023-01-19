Politika

Mardin’de Duhok plakalı araca silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Mardin'de Duhok plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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kürdistan Mardin Nusaybin Duhok Silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde Duhok plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda cipte bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kaynak: AA)

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