Mardin’de Duhok plakalı araca silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

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Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde Duhok plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda cipte bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kaynak: AA)