Mardin’de Duhok plakalı araca silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
HABER MERKEZİ
Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde Duhok plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda cipte bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kaynak: AA)
#Kürdistan Bölgesi plakalı bir araç Mardin’de tarandı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı pic.twitter.com/fYrqzPIfr1— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) January 19, 2023