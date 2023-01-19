Zelenskiy: En acımasız çatışmaların merkezi Donbas'tır

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajıyla Ukrayna halkına seslenerek yaklaşık 11 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Son dönemlerde olduğu gibi en ağır çatışmaların Ukrayna'nın Donbas bölgesinde devam ettiğini ifade eden Zelenskiy, "En acımasız ve ilkeli çatışmaların merkez yeri Donbas'tır" dedi.

Ortak ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı silah desteğin önemini vurgulayan Zelenskiy, Kanada'nın de ülkesi için bir silah yardım paketi hazırladığını anlattı. Zelenskiy, "Yakın gelecekte savunmamızı desteklemek için yeni ve gerçekten ihtiyaç duyduğumuz adımların atılacağını biliyorum" diye konuştu.

'HELİKOPTER KAZASINDA 14 KİŞİ ÖLDÜ, 25 KİŞİ YARALANDI'

Konuşmasında, başkent Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde bu sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve ekibinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Zelenskiy, kaza sonucu 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bakan Monastırskiy ile yardımcıların bulunduğu helikopterin Brovari'de bir okulun üzerine düştüğünü aktaran Zelenskiy, olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmalarının 9 saat sürdüğünü söyledi. Zelenskiy, kazada yaşamını yitirenler arasında 1, yaralıların arasında ise 11 çocuğun yer aldığını belirtti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığına işaret eden Zelenskiy, "SBU (Ukrayna Güvenlik Servisi), bu korkunç olay hakkında cezai işlem başlattı" dedi.

ZELENSKİY: BU SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK AMA BİZ BİTİRMELİYİZ

Öte yandan Zelenskiy, "(Rusya-Ukrayna) Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) çevrim içi katılarak, bir konuşma yaptı.

Zelenskiy, konuşmasına Kiev yakınlarında 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlarken, vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Yaşanan olayı bir trajedi olarak tanımlayan Zelenskiy, bunun bir kaza olmadığını ve savaş nedeniyle olduğunu belirtti.

"Savaşın sadece savaş alanında değil, birçok boyutu var. Savaş zamanında kaza olmaz, bunların hepsi savaşın sonuçlarıdır" ifadesini kullanan Zelenskiy, Rusya'ya karşı yürüttükleri mücadele için daha fazla destek talebini yineledi.

Zelenskiy, dünya liderlerine Rusya'nın yürüttüğü savaşa karşı koymak için çabuk karar alma ve Kiev'i ağır silahlarla destekleme çağrısında bulundu.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Şubat 2022'de tüm ülkeyi işgal etme girişimi karşısında dünyanın tereddütte kaldığını anımsatan Zelenskiy, "Dünya bugün ve hiçbir zaman tereddüt etmemelidir" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteğinin sağlanmasına da değinerek, "Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin tedariği, Rusya'nın bir sonraki hava saldırılarını geride bırakmalı. Ukrayna'da barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi, Rusya'nın diğer ülkelerdeki güvenlik ve barışa yönelik saldırılarını geride bırakmalı. Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun" diye konuştu.

Savaşın başından bu yana hiçbir şeyin değişmediğini belirten Zelenskiy, hala cephaneye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Zelenskiy, bugün yaşanan uçak kazasının ardından "Kendinizle ilgili herhangi bir güvenlik endişesi hissediyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, hissetmiyorum" şeklinde yanıt verdi.