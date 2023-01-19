ABD’den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

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Günlük basın toplantısında Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini ve mevcutların modernize edilmesi gerektiğine inandığını aktararak bu konuda Kongredeki muhataplarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

NATO üyesi olarak Türkiye'nin ittifaka önemli katkılar sunduğunu ifade eden Price, "Türkiye ile oldukça yapıcı bir ilişkimiz var. Türkiye'ye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırıları dahil günümüzün en acil sorunlarının birçoğunun ele alınmasında oynadığı rol için minnettarız" diye konuştu.

“Türkiye'nin yapıcı rolü olmasa Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanamayacağını söylemenin abartı olmayacağını” belirten Price, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin Ukrayna'daki savaş bağlamında münhasır pozisyonunu kullanarak attığı adımlar için Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdi

Price, "Türkiye, kendi topraklarında, diğer tüm NATO müttefiklerinden daha fazla terör saldırısına maruz kaldı" değerlendirmesini yaptı.

Price ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki diyaloğun da yapıcı bir şekilde ilerlemesini teşvik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili tutumu hakkındaki bir soru üzerine, Türkiye hükümetinin bu konuda bir açıklama yapmasının doğru olacağını söyledi.

"Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak görüyoruz" diyen Jean-Pierre, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olabilecek en kısa sürede katılımlarını desteklediklerini, tüm üye ülkelerin bu katılımları hızlı bir şekilde oyna vermesi gerektiğini vurguladı..

Beyaz Saray Sözcüsü, daha önce de iki ülke yönetimiyle bu kapsamda görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

BLINKEN VE ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMESİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2’nci Bakanlar Toplantısı kapsamında, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, "F16 modernizasyonu ve yeni F16 alınması da gündemimizin önemli maddeleriydi" demişti.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile iki ülke arasında enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Çavuşoğlu, şunları ifade etmişti:

"ABD Dışişleri Bakanı'yla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Aramızda yıllardır çözülemeyen konular var. Çözüm için tekliflerimiz oldu. F-16 alımı önemli maddelerimizdendi, Biden yönetimi ve Kongre ile işlettiği süreçle ilgili önemli bilgiler aldık. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldık. Biz Türkiye olarak bugüne kadar atılan adımları olumlu karşıladık. İsveç şu an için yolun başında bulunuyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için üçlü bir ahidname imzaladık burada hangi adımların atılacağı belli. Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz.”

Türkiye Dışişleri Bakanı, “PKK/YPG terör örgütüne ABD'nin verdiği desteğin sonlanmasını istediğimizi belirttik. İlişkilerimizi etkileyen konulardan biri de buradaki FETÖ mevcudiyeti. Müttefiklik ruhu içinde daha iyi bir iş birliğine sahip olmamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımıza ABD'nin vize süreçlerinde yaşattığı gecikmeleri de konuştuk. Bu konuda biraz iyileşme olsa da sorun hala devam ediyor. Ukrayna'daki durumu, Suriye'yi, Doğu Akdeniz'i, Afganistan'ı, Ermenistan ve Azerbaycan'ı da konuştuk” demişti.

BLINKEN’İN AÇIKLAMASI

Blinken ise Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparken müttefikler olarak iki ülke arasında bazı konularda farklıların olduğuna da işaret etmişti.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolünü takdir ettiklerini vurgulayan Bilinken, Ukrayna başta olmak üzere bölgedeki birçok sınamayı ve iki müttefik olarak Türkiye-ABD işbirliğini ele alacaklarını ifade etmişti.