Sinema

Ünlü oyuncu California dağlarında kayboldu

"Manzaralı Bir Oda" da dahil olmak üzere birçok Oscar adayı filmin yıldızı aktör Julian Sands, yürüyüş yaptığı Güney California dağlarında beş gündür kayıp.
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ABD Julian Sands California Kayıp

HABER MERKEZİ

San Bernardino İlçesi Şerifinin Sözcüsü Gloria Huerta, 65 yaşındaki Sands'in cuma günü Baldy Dağı'ndaki bir patikada kaybolduğu açıkladı.

Arama ve kurtarma ekipleri, Los Angeles şehir merkezinin yaklaşık 65 kilometre kuzeydoğusundaki San Gabriel Dağları bölgesinde arama yaptılar, ancak yol koşulları ve çığ riskleri nedeniyle çalışmaları askıya almak zorunda kaldılar.

Yetkililer, hava izin verdiği ölçüde helikopterler ve insansız hava araçlarıyla Sands'i aradıklarını ve güvenli olduğunda kara aramalarına devam edeceklerini söyledi.

Tehlikeli dağ koşulları yaratan bir dizi fırtınanın sonuncusu, cuma günü Güney California'yı vurdu ve hafta sonu boyunca sürdü.

Yakın zamanda bölgede iki yürüyüşçü öldü.

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