Pompeo, Kim’le arasındaki ‘suikast esprisini’ anlattı: Sizi hâlâ öldürmeye çalışıyorum

HABER MERKEZİ

Pompeo, 24 Ocak'ta yayımlanacak Asla Taviz Verme: Sevdiğim Amerika için Mücadelem (Never Give an Inch: Fighting for the America I Love) kitabında, Kim'i Mart 2018'de ziyaret ettiğini yazdı.

Eski bakan, görüşme sırasında "Buraya gelmenizi beklemiyordum, beni öldürmeye çalıştığınızı biliyorum" diyen Kuzey Kore liderine "Sizi hâlâ öldürmeye çalışıyorum" diye yanıt verdiğini ifade etti.

Pompeo, kitabında "Ekibim ve ben bu an için hazırlanıyorduk. Fakat bizi karşıladığında ‘suikast esprisi' yapacağını hiç beklemiyorduk. Ben de şakaya ayak uydurup devam ettim" ifadelerini kullandı.

Eski bakan, Kim'in esprinin ardından gülümseyerek karşı verdiğini belirtip "Şaka yaptığımdan emindi" diye yazdı.

Kitabın Fox News Digital'da yayımlanan bölümünde Pompeo, Kim'e dair şahsi görüşlerine de yer verdi.

Buna göre eski ABD Başkanı Donald Trump hükümetinde 2017-2018'de CIA direktörü olarak da görev yapan Pompeo, Kim'i "tıknaz, terleyen ve şeytani bir adam" diye niteledi. Ayrıca Kim'in "toplu katliam yapan birinden bekleyebileceğiniz bütün karizmasıyla buzları eritmeye çalıştığını" da yazdı.

Pompeo, Kuzey Kore lideriyle görüşmesinde Pyongyang'ın nükleer silah programlarıyla ilgili konuların görüşüldüğünü belirtti.

Bu ziyaretin ardından Trump ve Kim, resmi olarak üç kez görüşmüştü. İlk görüşme Haziran 2018'de Singapur'da, ikinci görüşme Ocak 2019'da Vietnam'da, üçüncüsüyse Haziran 2019'da Kore Tarafsız Bölgesi'nde gerçekleşmişti.

Öte yandan ABD'nin önde gelen tabloid gazetelerinden New York Post'un haberinde 59 yaşındaki Pompeo'nun yeni kitabının, kendisinin 2024'teki başkanlık seçimleri için adaylığı düşündüğüne dair bir işaret olduğu yorumu yapıldı.

Pompeo'nun aday olup olmayacağına dair henüz net bir açıklaması yok. Kendisi ağustosta "başkan olması gerektiğine inanırsa" aday olacağını söylemişti.

Seçimlerde Trump'ın en güçlü rakibi olarak görülen isimler arasında Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis de yer alıyor. DeSantis de henüz adaylığına dair resmi açıklama yapmadı.