Irak’ta taraftarlar arasında izdiham: Ölü ve yaralılar var

BASRA (K24)

Irak resmi haber ajansının geçtiği habere göre, Basra Uluslararası Stadyumu (Palm Trunk) yakınlarında, Umman - Irak milli takımları arasında oynanacak olan Körfez Ulusları Kupası final maçı öncesi iki ülke taraftarları arasında çıkan izdihamda en az 2 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi de yaralandı.

Bugün saat 19.00’da oynanacak olan final maçı heyecanı için bazı taraftarlar geceyi statta geçirdi.

Stadın önünde de sabah saatlerinden beri yoğun bir kalabalık toplanmış durumda.