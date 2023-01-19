Politika

Başbakan Mesrur Barzani: Mardin saldırısını şiddetle kınıyorum

Başbakan Mesrur Barzani, Mardin’de Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
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kürdistan Mesrur Barzani Mardin silahlı saldırı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 4 Kürdistan Bölgesi vatandaşının hayatını kaybettiği Mardin saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Maalesef dün gece Mardin’in Nusaybin ilçesi yolunda, bazı Kürdistan Bölgesi vatandaşlarında düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi de yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye ve başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Yaralı vatandaşa da acil şifalar diliyorum.

Bu suçu şiddetle kınıyor, Türkiye hükümetinden en kısa zamanda saldırının aydınlatılmasını ve suçluların da yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz.”

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