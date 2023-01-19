Bülent Arınç Demirtaş yerine ‘Çeliktaş’ dedi: Mutlaka tahliye edilmeli

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DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Arınç, HDP'ye yönelik kapatma davası ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında değerlendirmeler yaptı. HDP'ye açılan kapatma davası hakkındaki soruya "Mevzu bahis olan bir partidir. O parti altı milyonu temsil ediyor" dedi.

Demirtaş'ın yedi yıldır tutuklu olduğu hatırlatılan soruya Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa sürecini hatırlatarak şöyle cevap verdi:

"Ben şöyle konuşmak istemiyorum. Çünkü bir televizyon programında uzun tutukluluktan mağdur olanların durumunu anlatırken bu ismi gazeteci arkadaşlar bana sorunca onlar hakkında söylediklerimden ötürü önce Bahçeli, arkadan sayın Cumhurbaşkanı beni itham eden konuşma yaptılar. Ben bu şartlar altında istişare kurulunda bulunamam, ayrılıyorum dedim. İstifa dilekçesini gönderdim. Şimdi tekrar hedef olmayı arzu etmem. Ama bir ironi yapayım. O dediğin şahısla ilgili olmayan bir kanaatimi söyleyeyim. O da mesela Alaattin Çeliktaş diye biri olsun. O da diyelim ki Çemişgezek Cezaevi'nde yatanlardan birisi. Eğer hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü yoksa mutlaka tahliye edilmelidir diye düşünüyorum."

“PARASINA EL KONULMASI KAPATILACAĞI ANLAMINA GELMEZ”

HDP'nin hukuki olarak kapatılabileceğini ancak Türkiye'nin geldiği noktada parti kapatmayı doğru bulmadığını belirten Arınç, HDP'nin hazine yardımı hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Mevzu bahis olan bir partidir. O parti altı milyonu temsil ediyor. Yerine göre beş milyon, yerine göre yedi milyon. O zaman siyasi olarak verilen karar o partinin idamı ise o kitlenin de geleceğini, orada milletvekilliği yapanların da geleceğini, onların temsil ettiği misyonun da geleceğini bence Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri düşünecektir. Kaldı ki 10'a 5 ile ancak kapatılabiliyor bir siyasi parti. Onu da biz getirdik. Nitelikli çoğunluk yaptık. Parasına el kondu, bu tedbirdir. Parasına el kondu demek kapatılacağı anlamına gelmez."

“’ERDOĞAN ADAY OLAMAZ' TARTIŞMALARI YERSİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı yönündeki tartışmaları yersiz bulduğunu söyleyen Arınç, muhalefetin "olamaz" diyerek yaptığı itirazı, "yenilecek pehlivanın bahane aramasına" benzetti.

Arınç, Erdoğan'ın aday olamayacağı yönündeki tartışmaları "diploma" tartışmalarına benzeterek şöyle konuştu:

"Diyelim ki bir itiraz vaki oldu. Bu itiraz hakkında herhalde Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun da "aday olabilir" şeklinde bir karar vereceğine ben bugüne kadarki kararlarına bakarak ikna oluyorum. Dolayısı ile muhalefet de "olamaz" diyerek itirazını son noktaya kadar götürmesin, seçimlerde de mücadelesini tam yapsın. Yani pehlivanın yenileceğini anlayınca bahane bulmasına gerek yok. Er meydanına çıkıp üçüncü defa da beşinci defa da olsa "ben seninle mücadele edeceğim" derlerse halkta ayrıca bir güven oluşturur. Yıllardan beri süren bir diploma tartışması var ama artık o konulara bile girmiyorlar. Bu da onun gibi bir tartışma gibi geliyor bana."