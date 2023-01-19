Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde engel yok

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesi sonrasında, yeniden aday olması ile ilgili tartışmalar tekrar gündeme geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuya ilişkin gazetecilerin sorusuna yanıt vererek, "Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Hiçbir hukuki engel söz konusu değildir çünkü sayın cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir ve şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir” ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

“Kaldı ki bu yorumu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında; anayasanın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçime ilişkin 101'inci maddesinin yürürlük tarihini çok net bir şekilde 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101'inci maddenin ilk uygulaması anayasaya göre de 2018'de olmuştur. İkinci uygulaması da 2023'te olacaktır."