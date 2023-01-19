Başbakan Mesrur Barzani, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

DAVOS (K24)

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Davos’ta bir araya gelen Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne verdikleri destek, ekonominin çeşitlendirilmesi ve tarım sektörünün gelişmesi konusundaki yardımları için Hollanda’ya teşekkür etti.

Mark Rutte, ülkesinin, başta tarım sektöründe olmak üzere Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerin farklı alanlarda gelişmesine katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların anayasal temelde kökten çözümü de ele alındı.