Mardin Valiliği açıkladı: Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına saldırıda 4 gözaltı

MARDİN (K24)

Mardin’de düzenlenen ve 4 Kürdistan Bölgesi vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili şunlar belirtildi:

“19 Ocak 2023 tarihinde Mardin ili Artuklu ilçesinde meydana gelen ve (4) Irak vatandaşının öldürülmesi ile (1) Irak vatandaşının yaralanması olayı ile ilgili olarak;

Yapılan soruşturmada, olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş, F.A, A.Y ve A.K isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”