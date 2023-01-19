Politika

Mardin Valiliği açıkladı: Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına saldırıda 4 gözaltı

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kürdistan Mardin Valiliği silahlı saldırı

MARDİN (K24)

Mardin’de düzenlenen ve 4 Kürdistan Bölgesi vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili şunlar belirtildi:

“19 Ocak 2023 tarihinde Mardin ili Artuklu ilçesinde meydana gelen ve (4) Irak vatandaşının öldürülmesi ile (1) Irak vatandaşının yaralanması olayı ile ilgili olarak;

Yapılan soruşturmada, olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş, F.A, A.Y ve A.K isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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