Başkan Barzani, Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyeti ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Pirmam’daki ofisinde Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyetini kabul etti.

Heyette, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu, Selahaddin Üniversite Başkanı Dr. Karwan Yunis, Erbil Politeknik Üniversitesi Başkanı Dr. İdris Muhammed Tahir, Erbil Tıp Üniversitesi Başkanı Dr. Nureddin İsmail, Soran Üniversitesi Başkanı Şirwan Şerif Qirtas ve Beyan Üniversitesi Başkanı Dr. Ahmed Dizeyi yer aldı.

Görüşmede konuk heyet, üniversitelerin ve akademik merkezlerin durumunun yanı sıra bölgedeki bilimsel gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verdi.

Ayrıca heyet, Kürdistan Bölgesi'ndeki üniversiteleri ve akademik merkezleri her zaman destekleyen Başkan Barzani'nin özellikle son otuz yıldır gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, üniversitelerin ve bilim merkezlerinin Kürdistan toplumunun farklı yönlerinin tanıtılması ve bireylerin anlayış ve eğitim düzeylerinin yükseltilmesindeki rolü hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.