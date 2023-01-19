TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.

TCMB, politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu.

TCMB karar metninde sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlandığını ifade etti.

Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini belirten TCMB, “küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi ile arz ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal koşulların destekleyici olmasının kritik önem taşıdığına” vurgu yaptı.