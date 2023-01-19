Erbil’den Ankara’ya: Mardin saldırısı en kısa sürede açığa çıkarılsın

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi, Mardin’de Kürdistan Bölgesi vatandaşlarını hedef alan silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türkiye hükümetinden olayı en kısa sürede soruşturması istendi.

Açıklamada, “Dış İlişkiler Ofisi olarak Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına karşı işlenen bu korkunç suçu şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Faillerin ortaya çıkarılması ve yargılanması için Türkiye hükümetini mümkün olan en kısa sürede soruşturma yürütmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gece saatlerinde Mardin’in Nusaybin ve Artuklu ilçeleri arasındaki yolda Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının içinde bulunduğu bir araç durdurularak içindeki 5 kişiye ateş açıldı.

Araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirirken, saldırıyı düzenleyen 4 zanlı gözaltına alındı.